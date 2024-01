Mathilda Bln Dienstag, 30.01.2024 | 14:52 Uhr

So langsam fangen alle an zu spinnen- es gibt nur noch ein Schlagwort STREIK! Denkt da auch mal jemand an die Rentner#innen, die auch Bln mit aufgebaut haben. Die erhalten nämlich gar nichts. Und die angepeilte Rentenerhöhung per 1.7.24 hat die Inflation schon längst vereinnahmt. Also null in der Geldbörse. Es ödet mich mächtig gewaltin an!!!