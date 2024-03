Italiens größter Sportfachhändler Cisalfa wird neuer Eigentümer der insolventen Münchner Sportscheck-Gruppe. Das teilte Insolvenzverwalter Axel Bierbach am Mittwoch mit. Cisalfa übernehme den Geschäftsbetrieb als Ganzes, führe die Marke Sportscheck weiter und behalte den Standort München als Headquarter bei. Die Übernahme steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden und soll bis Juni abgeschlossen sein.

Das Unternehmen, das zur Signa-Holding gehört hatte und im November Insolvenz anmelden musste, hat bundesweit 34 Filialen, darunter sind eine in der Mall of Berlin in Mitte sowie sowie eine in Brandenburg (A10-Center in Wildau, Landkreis Dahme-Spreewald).