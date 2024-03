Der Apple-Händler Gravis schließt alle seiner 38 Filialen in Deutschland, darunter drei in Berlin. Das bestätigte die Gravis-Mutter Freenet dem rbb am Montag. Demnach sind in der Hauptstadt 170 Mitarbeitende in den drei Stores inklusive des Firmensitzes am Ernst-Reuter-Platz von der Abwicklung betroffen.

"Nach vielen erfolgreichen Jahren hat die Gravis seit 2022 mit einem negativen Ergebnis zu kämpfen. Die Verluste steigen seitdem mehr oder weniger jedes Quartal", sagte ein Sprecher gegenüber rbb24. Eine Mitschuld an dieser Entwicklung trage auch Apple. "Einer der Hauptgründe ist die Entwicklung, dass Monobrandshops und die damit einhergehende Abhängigkeit von einer Brand - insbesondere mit Blick auf Apple - nicht mehr nachhaltig wirtschaftlich sind." Dafür seien die Margen schlichtweg zu klein, um auf lange Sicht profitabel zu sein, so der Sprecher weiter.