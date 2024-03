Matzes — Freitag, 22.03.2024 | 14:34 Uhr

Es hört sich schon lustig an. Deutschland will und muss die Erdölleitung ausbauen und muss nun auf grünes Licht aus Brüssel warten, wir müssen bitten. Die EU war es doch, die die Sanktionen gegen Russland so dringend geboten und toll fand. Klar hat unsere Regierung mitgemacht, denn man wollte Russland ja in die Knie zwingen. Für mich wirkt das Ganze inzwischen fast lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre. Wir zahlen Milliarden an die EU und sind auf deren Wohlwollen angewiesen.