Allerdings bereite sich das Kaufhaus auf eine Öffnung der gesamten Fläche im Laufe dieser Woche vor, so eine Sprecherin. Karstadt- und Kaufhof-Filialen in Berlin haben nach einem Gerichtsurteil bereits seit Samstag wieder auf ganzer Fläche geöffnet.

Im Gegensatz zu anderen Kaufhäusern in Berlin verzichtet das KaDeWe zunächst auf eine vollständige Öffnung seiner Verkaufsfläche. Für die Kunden waren am Montag laut Unternehmensangaben weiterhin nur die ursprünglich erlaubten 800 Quadratmeter zugänglich.

Am Donnerstag hatte das Berliner Verwaltungsgericht die vom Senat verordnete Beschränkung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter für das KaDeWe sowie für Galeria Karstadt Kaufhof in einem Eilverfahren gekippt. Die Richter waren mit den unterschiedlichen Vorgaben für Warenhäuser und Shopping-Center nicht einverstanden.

Während Warenhäuser bis dahin einen Großteil der Verkaufsfläche abriegeln müssen, gilt diese Regelung bei den Einkaufszentren nur für die einzelnen Geschäfte. Den Kunden steht daher ein Großteil der Gesamtverkaufsfläche in den Shopping-Malls zur Verfügung.

In anderen Bundesländern hingegen war die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH mit ähnlichen Klagen gescheitert. So gilt beispielsweise in Brandenburg weiterhin die 800-Quadratmeter-Regel. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen hingegen haben angekündigt, diese Beschränkung komplett abzuschaffen. Am Mittwoch wollen sich die Länderchefs auf der Konferenz der Ministerpräsidenten über ein abgestimmtes Vorgehen beraten, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft mitteilte.