Ab Montag müssen viele Schüler wieder früh aufstehen, denn für einige Jahrgänge treten die Berliner Corona-Lockerungen in Kraft. Und auch sonst gibt es einige, die wieder in größeren Ansammlungen aufeinander treffen dürfen - wie Gläubige und Demonstranten.

Alle Schulklassen, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen, fangen ab Montag wieder mit dem Unterricht an. Das betrifft in Berlin die Jahrgangsstufe 6 an den Grundschulen und Grundstufen der Gemeinschaftsschulen sowie die Jahrgangsstufen 9 und 12 an Integrierten Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen und die Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien folgen.

Allerdings sind die Öffnungen für einzelne Klassen nur mit starken Einschränkungen möglich. Sportunterricht in sehr eingeschränkter Form, keine Theaterproben, auch Singen im Chor ist tabu.



Berlin hat dafür eigens einen "Musterhygieneplan" ausgearbeitet. Darin sind mehrere Punkte festgeschrieben: So ist auf dem Pausenhof und im Klassenzimmer ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten, wer Symptome einer Atemwegserkrankung hat, muss zu Hause bleiben.