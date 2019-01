Das Karstadt-Warenhaus am Berliner Hermannplatz soll nach dem Willen des Eigentümers Signa Holding Größe und Aussehen aus den 1920er und 1930er Jahren zurückerhalten. Wie der Konzern auf seiner Webseite [externer Link] mitteilt, soll das Bestandsgebäude in Friedrichshain-Kreuzberg (an der Grenze zum Hermannplatz, der zu Neukölln zählt) neu errichtet werden. Die Rekonstruktion erfolge dabei "in der alten Kubatur im klassischen Art déco Stil".

Karstadt solle als Mieter zentraler Bestandteil des Gebäudes bleiben. Auch Gewerbeflächen für ein Hotel, Büros und eine große Markthalle sollen entstehen sowie ein Café auf der Dachterasse. Die Bruttogeschossfläche soll um ungefähr ein Drittel auf 126.000 Quadratmeter erhöht werden, heißt es.