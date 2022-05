Interview | Regisseur Lutz Pehnert über "Bettina" - "Sie war keine Protestsängerin - sie wollte Liebeslieder singen"

Die Liedermacherin Bettina Wegner kennen viele vor allem wegen der Zeilen "Sind so kleine Hände" aus dem Lied "Kinder". Lutz Pehnerts neue Doku "Bettina" zeigt, dass sie viel mehr ist. Im Interview erzählt Pehnert, was ihn an ihr beeindruckt.



rbb: Herr Pehnert, Bettina Wegner wurde 1947 in West-Berlin geboren. Die Eltern waren überzeugte Kommunisten und gingen mit ihr, als die DDR gegründet wurde, rüber nach Ost-Berlin. Was bedeutet Ihnen Bettina, warum wollten Sie diese Frau porträtieren? Lutz Pehnert: Ich kenne sie natürlich schon sehr lange. Und komischerweise war ich zu jung, als sie in der DDR aufgetreten ist. 1978 war der ZDF-Korrespondent Dirk Sager von der Sendung "Kennzeichen D" bei ihr zu Hause in der Leipziger Straße. Da hat sie das Lied "Kinder (Sind so kleine Hände)" gespielt, und das war sozusagen der Karrierestart für dieses Lied. Kurze Zeit später hatte sie auch ihren ersten Auftritt im Künstlerhaus Bethanien. Dieses Konzert wurde eine West-Platte. Und weil alle West-Platten irgendwann auch in den Osten kamen, haben wir Bettina Wegner tatsächlich über diesen Umweg über den Westen kennengelernt.

radioeins/Saupe Lutz Pehnert wurde 1961 in Ost-Berlin geboren. Seit 1995 arbeitete er als freiberuflicher Autor und Regisseur fürs Fernsehen. Zu seinen Dokumentationen und Reportagen zählen "Geschichte Mitteldeutschlands - Mörder, Häscher und Halunken" (2001), "Karl May - der Phantast aus Sachsen" (2004) und "DDR Ahoi! Geschichten der ostdeutschen Seefahrt" (2010)). Pehnerts Dokumentarfilm "Bettina", koproduziert vom rbb, wurde in der Panorama-Sektion der Berlinale 2022 uraufgeführt.

Die meisten kennen natürlich nur dieses Lied "Kinder", was auch ein bisschen ein Unglück ist. Deshalb hat sie es jahrelang mal nicht gesungen, weil sie immer nur darauf fixiert wurde. Und dann, glaube ich, ist auch das Schicksal der Liedermacher, der 1980e -Jahre, dass sie irgendwann als friedensbewegt und mit einem Gutmenschentum abgestempelt wurden und etwas verpönt waren. Da ist es gut, wenn mal ein bisschen Zeit vergeht, um so eine Sängerin mit ihren Liedern wieder zu entdecken - ohne den Geruch der 1980er Jahre. Das habe ich gemacht und fand es sehr interessant, diese Lieder nochmal zu hören und sie nicht als so olle Kamellen wahrzunehmen, sondern als etwas, was tatsächlich heute noch sehr gültig ist.

Bettina Wegner ist wie gesagt Tochter kommunistischer Eltern. Wie politisch war und ist sie eigentlich? Erstmal zum Umzug der Eltern: Die wären gerne in West-Berlin geblieben, zumal es in West-Berlin nicht so viele Kommunisten gab. Da haben die im Osten gesagt, bleibt mal drüben, wir brauchen euch dort. Aber der Vater hat damals für die "Berliner Zeitung" gearbeitet und da eben Ostgeld verdient - und im Westen konnte er davon nicht leben. Also musste er notgedrungen, um überhaupt leben zu können, in den Osten gehen. Es war eine wirtschaftlich-finanzielle und weniger ideologische Geschichte. Bettina Wegner war nie in dem Sinne eine politische Sängerin oder eine Protestsängerin oder eine Oppositionelle. So ist sie nie gestartet. Sie wollte tatsächlich Liebeslieder singen. Die waren meist sehr traurig.

Dann ist sie in den 1960er Jahren in der Hootenanny-Bewegung, der Singebewegung der DDR, angekommen. Dort hat man sich getroffen und über Lieder diskutiert. Diese

Singebewegung wurde aber irgendwann von den FDJ-Funktionären so auf Kurs und auf Format gebracht, dass es nicht jedem lieb war. Deshalb ist sie ausgestiegen und hat ihr eigenes Ding gemacht. Mit dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten 1968 in die CSSR kam die erste große Zäsur. Da hat sie Zettel geschrieben, dass das nicht geht, und diese in Pankow verteilt. Dabei wurde sie erwischt und kam vor Gericht.

"Ich wollte einfach singen - und das ging ja nicht in der DDR"

Bild: privat Bettina Wegner wurde 1947 in West-Berlin geboren. Ihre Eltern zogen mit ihr nach der Gründung der DDR nach Ost-Berlin. Sie erlernte den Beruf einer Bibliotheksfacharbeiterin und begann 1966 ein Studium an der Schauspielschule Berlin.

Bild: Werner Popp 1968 verteilte sie Flugblätter gegen den "Prager Frühling", den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei. Der Vater ihres damals erst wenige Monate alten Sohnes, Thomas Brasch, hatte sie gewarnt. Doch sie habe es dann "auch wegen des Kindes gemacht", sagt Wegner. Die Schauspielschülerin wurde exmatrikuliert und verhaftet. Wegen "staatsfeindlicher Hetze" verurteilte man die 20-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung. Die Erfahrungen der Untersuchungshaft und Zensur prägten sie.

Bild: dpa/Hardy Schiffler In ihrem Lied "Kinder" aus dem Jahr 1976 singt sie:



"Sind so kleine Hände, winzige Finger dran

Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann



Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehen

Darf man nie drauf treten, können sonst nicht gehen



Sind so kleine Ohren, scharf - und ihr erlaubt

Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub



Sind so schöne Münder, sprechen alles aus

Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr 'raus



Sind so klare Augen, die noch alles sehen

Darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei

Darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei



Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht

Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht



Gerade, klare Menschen wären ein schönes Ziel

Leute ohne Rückgrat haben wir schon zuviel"

Bild: dpa/Günter Gueffroy Wegner beteiligte sich an mehreren Protestschreiben wie gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns oder die Anwendung des Devisengesetzes gegen Robert Havemann, Wolfgang Hilbig und Stefan Heym. Ihr Alltag war daraufhin zunehmend von Verboten und Ausgrenzungen bestimmt. Immer seltener hatte sie die Möglichkeit, öffentlich aufzutreten. "Ich wollte einfach singen, also ich wollte meinen Beruf ausüben. Und das ging ja nicht in der DDR", wird sie später sagen.

Bild: picture alliance Als die DDR-Regierung gegen Wegner wegen Verdachts auf Zoll- und Devisenvergehen ermittelte, verließ die Musikerin 1983 die DDR. Ansonsten wäre sie ins Gefängnis gekommen. Zwar hatte sie zuvor schon Auftritte im deutschsprachigen Ausland bestritten. Doch der "Westen" blieb für sie lange "ein anderes Land".

Bild: United Archives/kpa In West-Berlin wurden der Verlust der Heimat und der damit verbundenen kommunistischen Ideale in den 1980er Jahren zu den wichtigsten Themen ihrer Lieder. Sie trat als Liedermacherin gemeinsam mit Konstantin Wecker und Angelo Branduardi und später insbesondere mit Karsten Troyke auf. Im ZDF-"Liedercircus" sang sie politische Lieder, hier neben Jürgen von der Lippe und Karl Dall.



Bild: Lutz Baumann 1996 erhielt sie für ihr Programm "Sie hat’s gewusst" (1992) den Thüringer Kleinkunstpreis. 2007 verabschiedete sie sich mit einer Abschiedstournee von ihrem Publikum.

Bild: dpa/Andy Martin Jr. Bettina Wegners Lied "Kinder" (Sind so kleine Hände) überstrahlte ihre Karriere. Folklegende iJoan Baez, mit der Bettina Wegner auch gemeinsam auftrat, sang und singt es auf Deutsch. So fand die Ballade auch internationale Aufmerksamkeit.

Bild: Berlinale/Lutz Möller Der Film "Bettina" von Lutz Pehnert würdigt ihren Lebensweg und die Bandbreite ihres Schaffens. Er wurde im Februar 2022 auf der Berlinale gezeigt.

Die Stasi hatte Bettina eine lange Zeit im Visier. Letztlich wurde sie ausgebürgert. Wie ist sie damit umgegangen? Eigentlich wurde sie nicht ausgebürgert. Sie hatte Auftrittsverbot. Sie wurde einfach nicht mehr zu Konzerten eingeladen. Und dann bekamen viele Künstler, Schriftsteller, Liedermacher, Sänger und so weiter, um sie ruhig zu stellen, sogenannte Reisepässe. Das heißt, ab 1980 konnte Bettina Wegner im Westen auftreten. Sie konnte in der DDR in Ost-Berlin leben, hat aber West-Geld verdient. Diese Pässe waren drei Jahre gültig, und dann hat man gehofft, dass die schließlich von allein in den Westen gehen würde, aber sie ist nicht gegangen.

Und da hat man ihr sozusagen über das verdiente Geld mit den West-Platten und den Konzerten versucht, ein Devisenverfahren anzuhängen. Das heißt, sie hätte am Ende wieder in den Knast gehen müssen - aber das wollte sie nicht. Sie ist dann unfreiwillig in den Westen gegangen "worden".

Im Rahmen der Berlinale hat Bettina Wegner dem rbb-Filmkritiker Knut Elstermann gesprochen gesagt, sie finde Ihren Film "echt okay". Sie habe auch ein paar Mal sehr emotional reagiert, während sie ihn gesehen hat. Wie war und ist Ihr Kontakt mit Bettina Wegner? Wir sind beide Raucher. Man trifft sich bei Bettina nicht nur vor der Tür, sondern auch im Wohnzimmer. Und da hat man schon mal eine Ebene, die man mit Nichtrauchern nicht hat. Sie ist ein offener, lieber Mensch, überhaupt keine Zicke. Diese ganze Zusammenarbeit war wirklich sehr angenehm und sehr erfrischend. Ich habe so einen anständigen Menschen selten erlebt. Sie ist ja auch so kompromisslos und auch so rigoros in der Anständigkeit. Im Film haben wir diese Tonbandprotokolle von der Gerichtsverhandlung, bei der sie angeklagt wird, Hetze gegen den Staat betrieben zu haben. Wie dieses zarte Mädchen von 21 Jahren dort gegen die Staatsmacht angeht und zu ihrer Sache steht und sich da überhaupt nicht verbiegen lässt! Und das passiert eigentlich das ganze Leben hindurch.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview mit Lutz Pehnert führte Raphaela Jungbauer. Der Text ist eine gekürzte und redaktionell bearbeitete Fassung. Das komplette Gespräch können Sie oben im Audio-Player nachhören.

Sendung: Radioeins, 18.05.2022, 19:30 Uhr