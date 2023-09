User fragen rbb|24 - Vier-Augen-Prinzip, magischer Sand und Rechtschreibfehler

Do 14.09.23 | 17:26 Uhr

Bild: rbb/Gundula Krause

Wie kommen Beiträge auf die Webseite, ins Radio oder den Teletext? Wie funktioniert das mit den Kommentaren? Und wer wählt Bilder aus? Im Rahmen einer Dialogwoche haben Nutzer Fragen an den rbb gestellt. Hier unsere Antworten.

Wir hatten im Netz und auf Instagram um Fragen rund um den rbb gebeten. Und viele Dutzende kamen. Hier eine Auswahl - mit Antworten aus dem ganzen Haus.

Wie entscheidet ihr, worüber ihr berichtet und worüber nicht?

Die Ideen für Themen kommen von ganz unterschiedlichen Seiten. Worüber wir am Ende berichten, ist das Ergebnis von Diskussionen und Aushandlungsprozessen der Menschen in der Redaktion. Bei Uneinigkeit entscheidet am Ende der Redakteur vom Dienst (RvD) oder die Chefin oder der Chef vom Dienst (CvD).



Bei dem Entscheidungsprozess werden verschiedene Punkte gegeneinander abgewogen: Wie relevant ist das Thema? Ist die Berichterstattung dringlich? Wird es auf Interesse stoßen? Das Thema muss auch zwingend die Region Berlin-Brandenburg betreffen. Danach muss die Redaktion aber noch weitere Fragen klären: Wie prominent wird berichtet – also eher mit einem großen Beitrag oder nur einer kleinen Nachricht? Mit einem Voting? Einer Bildergalerie? Einem Video oder Text oder einer Grafik? Müssen noch weitere Informationen recherchiert werden? Es kann auch vorkommen, dass wir über Themen berichten wollen, aber zum Beispiel keine Gesprächspartner finden oder die Fakten "nicht hart bekommen" - dann sind Geschichten einen Bericht wert, aber nicht umsetzbar.

Könnt ihr regelmäßig Tipps fürs WE posten? Nicht erst, wenn’s schon vorbei ist?

Das ist nicht so einfach, denn: Wo fängt man an und wo hört man auf? Denn das

Angebot ist ja groß. Und vor allem: Solche Tipps dürfen nicht werblich sein. Bei

Werbung sind dem rbb sehr enge Grenzen gesetzt.



rbb Podcast - Feld, Wald und Krise – Landschaften im Wandel Ein rbb-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk "Querfeldein" (www.quer-feld-ein.blog) Welche Ideen entwickeln Wissenschaftler, um mehr Wasser in der Landschaft zu halten? Wie können Brandenburger Äcker der Dürre trotzen? Wie lässt sich auf vernässten Mooren Landwirtschaft betreiben? Wie vertragen sich Solar- und Agrarflächen miteinander? Was leisten Feld-Roboter auf den Äckern? Wie kann ein nachhaltiger Waldumbau gelingen? Im rbb-Podcast "Feld, Wald und Krise" fragen Andreas Jacob und Fred Pilarski nach der Zukunft von Kultur-, Natur- und Stadtlandschaften in den nächsten Jahrzehnten und suchen nach Antworten aus der Wissenschaft. "Feld, Wald und Krise" baut auf dem Podcast "Fruchtfolgen" auf. Die entsprechenden Episoden findet ihr weiter unten zum Nachhören.

Wieso gibt es kein regelmäßiges Format über die Landwirtschaft?

Landwirtschaft ist ein wichtiges Thema für die Berichterstattung im rbb. Speziell bei rbb24 Brandenburg aktuell im TV und bei Antenne Brandenburg im Hörfunk berichten wir regelmäßig über Agrarthemen. Auch auf rbb24.de können Sie immer wieder Berichte über landwirtschaftliche Themen lesen. Eine Berichterstattung in unseren Regelformaten halten wir aktuell für sinnvoller als ein eigenes Format. Denn so erreichen wir mehr Menschen in der Region. Ein regelmäßiges Angebot zum Thema finden Sie aber zum Beispiel mit unserem Podcast "Feld, Wald und Krise" - auf unseren Seiten oder in der ARD Audiothek.



Die Regionalliga existiert für den rbb nur für Cottbus oder?

Wir berichten an jedem Spieltag über alle Spiele der regionalen Vereine und haben in jeder Woche mindestens einen hintergründigen Text oder ein Interview zu den Klubs aus der Regionalliga. Darüber hinaus berichten wir natürlich auch über aktuelle Geschehnisse, wie zum Beispiel den neuen Trainer des BFC Dynamo. Aufgrund der historischen Bedeutung und des großen Interesses nimmt Energie Cottbus eine besondere Rolle in der Berichterstattung ein. Bei der Gewichtung der Themen berücksichtigen wir auch die Nachfrage unserer Nutzer. Wer bei uns in der Suchfunktion nach "Regionalliga" sucht, wird umfassend fündig.

Eine Rubrik wie "Wie funktioniert Berlin?" wäre cool. Einfache Erklärungen von komplexen Themen, wie Senat, Gesetzgebung, Stadtentwicklung etc.

Das ist eine gute Idee. Die "Basics" haben wir immer mal wieder im Angebot, vor allem vor Wahlen – aber auch zwischendurch. So gab es zum Beispiel bei rbb|24-Instagram mal eine Story zu "1 Tag im Abgeordnetenhaus – wir beantworten eure Fragen" [Instagram].



Für Brandenburg und die Wahl im kommenden Jahr (eigentlich sind es mit der Europa- und Kommunalwahl ja sogar drei) ist das Format bestimmt auch denkbar. Nehmen wir mit.



Der Robur on Tour in Potsdam (Video) rbb

Gibt es auch eine monatliche Bizeps-Challenge?

Nee, noch nicht 😊 Aber vielleicht wären regionalere Wettbewerbe wie "Nenn’ einen

Berliner Ortsteil mit Z" oder "Eine Stadt in Brandenburg mit U" noch cooler.



Wer seid’n ihr hier bei Insta eigentlich?

Ein Team aus Journalist:innen und Social-Redakteur:innen aus Berlin, Brandenburg, ganz Deutschland und dem Ausland. Aber wir alle sind Wahlberliner:innen und –brandenburgerinnen. Wie sind wir hierhergekommen? Via Studium, Volontariat, Praktika – oder Quereinstieg.

Wie viele Leute schauen sich die Posts an, bevor sie veröffentlicht werden?

Mindestens zwei Leute, meistens eher drei bis vier.



Warum habt ihr so viele Rechtschreibfehler in euren Posts?

Glaubt uns: Nichts ärgert uns mehr als Fehler. Inhaltlich und grammatikalisch. Unsere "Ausrede" ist: Wir arbeiten in der Aktualität - das heißt, dass es manchmal sehr schnell gehen muss. Da rutscht uns ab und zu ein Fehler durch, obwohl mindestens zwei Menschen die Texte lesen. Hinweise von euch nehmen wir auf und ändern.



Damit ihr das mal gehört habt: Wenn ein Fehler auf einer Fakten-Schlagzeilen-Kachel passiert, dann kann man diese Kachel bei Facebook einfach austauschen: altes Bild weg und durch neues updaten. Bei Instagram geht das aber (leider) nicht. Da müssen wir dann abwägen: Wie viele Likes, Kommentare gab es bereits, wie viele haben ihn schon gesehen? Wie schwerwiegend ist der (Rechtschreib-)Fehler? Reicht eine Korrektur in der Caption oder in den Kommentaren? Ist der Fehler zu gravierend, dann müssen wir den gesamten Post löschen.



rbb im Dialog - Lasst uns übers Programm reden Hier finden Sie u. a. Informationen zur rbb Service-Redaktion, zum Mitschnittservice und zum Besucherservice, eine Übersicht der rbb-Veranstaltungen und die Frequenzen der rbb-Programme.



Wer macht bei euch die Bildauswahl? Habt ihr eine Fotoredaktion?

Ähnlich wie viele andere Redaktionen im rbb hat auch rbb|24 für den Webauftritt und die dort veröffentlichen Berichte, Nachrichten und Beiträge Bildredakteur:innen, die sich um die Bildauswahl kümmern. Die Redakteur:innen für die Social-Media-Kanäle wählen - abgestimmt auf die Besonderheiten ihrer Kanäle - die Bilder selbst aus.



Habt ihr Angestellte mit Migrationshintergrund, die z.B. hier geboren sind?

Ja, in nahezu allen Bereichen und Redaktionen des rbb arbeiten auch Mitarbeiter:innen mit Migrationshintergrund. Allein in der rbb|24-Redaktion sind es Redakteur:innen mit Wurzeln und Verbindungen zum Beispiel zu Griechenland, der Türkei, Ukraine, Mexico, Frankreich, Peru oder Kirgistan. Manche sind in Deutschland geboren, andere kamen als Kinder oder junge Erwachsene nach Deutschland.

Live bei der rbb24 Abendschau (Video) rbb/Gundula Krause

Wie ist der Altersdurchschnitt der Redakteure? Welche Ausbildung haben die Redakteure?

Das Durchschnittsalter beim rbb beträgt 48,7 Jahre: bei Frauen 47,6 und bei Männern 49,70 Jahre. In der rbb|24-Redaktion sind wir etwas jünger. Hier liegt das Durchschnittsalter bei ungefähr 38 Jahren.



Die meisten Redakteurinnen und Redakteure haben eine journalistische Ausbildung, wie z.B. ein Volontariat. Es gibt aber auch Quereinsteiger. Das Studienfach ist übrigens nicht so entscheidend und wir haben sogar Redakteure ohne Studienabschluss. Wichtig ist die Berufserfahrung - und das Brennen für den Job.



Ich bin interessiert, bei euch zu arbeiten. Ich habe einen Bachelor in Kommunikation. Kann man bei euch ein Praktikum machen?

Der rbb freut sich immer über Praktikant:innen. Es gibt bei uns die Möglichkeit, ein Pflichtpraktikum oder ein freiwilliges Praktikum zu machen. Alle Infos dazu findest du hier: Praktikum | rbb (rbb-online.de)



Seid ihr Mitglied einer Partei?

Die Mitarbeiter:innen des rbb können sich unabhängig von ihrer Beschäftigung im Haus in Parteien organisieren, sie unterstützten oder Mitglied einer Partei sein. Grundsätzlich gilt hier aber die Trennung von Privatem und Beruf. Darauf wird vor allem bei Kolleginnen und Kollegen geachtet, die mit der Berichterstattung über Parteien betraut sind. Wenn es also eine mögliche Nähe zu einem Protagonisten oder einer Partei gibt und die Gefahr besteht, dass Aspekte nicht neutral bewertet werden, kann entschieden werden, dass jemand anders den Job

übernimmt.



rbb|24 auf anderen Plattformen rbb|24 bei Facebook: facebook.com/rbb24.de

rbb|24 bei Twitter: twitter.com/rbb24

rbb|24 bei Instagram: instagram.com/rbb24

rbb|24 bei YouTube: youtube.com/rbb24

Was machen Radio/Abendschau Moderatoren an den Tagen an denen sie nicht moderieren?

"Das läßt sich so pauschal gar nicht sagen", sagt Abendschau-Moderator Sascha Hingst. "Das reicht von anderen Moderations-Diensten (bei mir Mittagsmagazin, Brennpunkt, Wahlsendungen, Quiz, bei Eva etwa Kontraste, bei Volker radioeins) über Redaktionsdienste HINTER der Kamera, bis zum Grill im Garten. Manchmal gibts auch Moderationsaufgaben jenseits des rbb, oder andere Verpflichtungen - ich sitze etwa manchmal in Jurys für Kulturelles oder Soziales.”





Wie stehen Mitarbeiter des RBB zum Rundfunkbeitrag?

Ganz einfach: Wir zahlen ihn.



Warum Zwangsgebühren? Echte Medienprofis brauchen keine Zwangsgebühren!

Der Rundfunkbeitrag ermöglicht ein vielfältiges Programmangebot, das den verschiedenen Interessen der Menschen im Land gerecht wird. Die Programme des rbb - der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalt für Berlin und Brandenburg - sind publizistisch unabhängig und eine tragende Säule in einer vielfältigen Medienlandschaft. Dadurch trägt der rbb wesentlich zur freien und demokratischen Meinungsbildung bei, wie es unser Auftrag ist. Das finden wir wichtig. Die Nutzerzahlen stützen unsere Ansicht: Jeden Tag nutzen mehr als 80 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens ein Angebot des ARD-Medienverbundes. Die ARD dient damit der Gesellschaft und trägt dank des Rundfunkbeitrags zum Gemeinwohl bei.

Wie kann es sein, dass der/die rbb-Intendantin in solch absurder Höhe Gehalt bezieht?

Über das Gehalt der Intendantin entscheidet der Verwaltungsrat des rbb, eines der beiden Aufsichtsgremien. Das Grundgehalt der neuen rbb-Intendantin Ulrike Demmer ist niedriger als das der anderen Intendantinnen und Intendanten in der ARD. Sie hat die Verantwortung für einen Sender mit mehr als 3.000 festen und freien Mitarbeitenden und für sechs Radioprogramme, ein regionales Fernsehprogramm, die Zulieferungen des rbb für ARD-Gemeinschaftsangebote sowie für die Angebote im Internet und in den sozialen Medien.

Warum sind die Kommentare unter den Beiträgen immer so extrem negativ, beleidigend oder intolerant?

Warum die Menschen oft viel Negatives kommentieren, fragen wir uns auch manchmal. Vermutlich verleitet die Anonymität im Internet manche Menschen dazu, Dinge zu schreiben, die sie nicht unbedingt jemand anderem ins Gesicht sagen würden. Manche haben vielleicht auch einfach nichts anderes zu tun. Andere erfreuen sich vermutlich einfach daran, Krawall zu machen.



Wir haben aber unsere Kommentarspalten unter den Webseiten-Beiträgen, Facebook oder Instagram immer im Blick: Was ist (noch) freie Meinungsäußerung? Wo müssen wir einschreiten, weil es Hetze ist? Was ist komplett am Thema vorbei? Am liebsten wäre uns, wenn sich alle im Ton mäßigen. Aber es gibt immer auch viele konstruktive, und mitunter auch positive Kommentare. Wir freuen uns, wenn unsere Berichte zu interessanten und konstruktiven Debatten führen.



Der Robur on Tour: Baustellenchaos in Rathenow (Video) rbb

Wer macht den Videotext und warum sind in Marzahn auf S. 164 seit Wochen 15 Grad Celsius?

Der rbbtext ist eine Koproduktion von unterschiedlichen Abteilungen und Redaktionen im rbb. Der Nachrichtenteil wird zum Beispiel produziert und verantwortet vom Crossmedialen Newscenter (CNC) in Berlin. Die Sportseiten stammen aus der crossmedialen Sportredaktion. Die Wetter-Temperaturen werden automatisch befüllt. Aktuell gibt es Baumaßnahmen an dem Gebäude mit der Messstation und dadurch keinen Strom. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben.

Wird der Videotext von einer Person per Hand getippt oder gibt es eine schlaue Software, die die Inhalte aus Web....

Der Nachrichtenteil im rbbtext wird von der crossmedialen Nachrichten-Redaktion im CNC produziert. Dort arbeiten Nachrichtenredakteurinnen und -redakteure und erstellen Inhalte für rbb24.de, die Radio-Nachrichtenformate aller rbb-Programme, die Nachrichten im rbb

Fernsehen sowie die rbbtext-Nachrichten. Die rbbtext-Nachrichten sind also in der Tat handgemacht und keine automatische Übernahme von Online-Texten. Die Nachrichtenredaktion arbeitet crossmedial und arbeitsteilig.



Warum gibt es die Abendschau erst so spät (nach 21 Uhr) in der Mediathek und nicht gleich?

Live-Sendungen wie die Abendschau stellen wir über einen besonders schnellen Produktionsweg (Live2VoD) online bereit. Üblicherweise ist die gesamte Sendung bereits wenige Minuten nach Ende der Sendung online verfügbar. Etwa 20.07 - 20.10 Uhr - aber zuerst auf unseren

Webseiten (rbb-online.de/abendschau).



Der Export der Sendung in die ARD Mediathek dauert weitere Minuten. Und dort gibt es Seiten und Kontexte, wo das Video rasch verfügbar ist und andere, wo es etwas länger dauert. Über die Suche der Mediathek sollte das Video rasch verfügbar sein, auf den Seiten "Sendung verpasst" und "Abendschau" unter "Sendungen A-Z" kann es etwas länger dauern, bis es angezeigt wird.

Wo sitzen alle Radiosender in Berlin? Gibt’s da eine Mappe? Beispiel: Kiss FM Kisstower Steglitz?

Zum rbb gehören die Radiowellen Fritz, radioeins, rbb24 Inforadio, rbbKultur, rbb 88,8, Antenne Brandenburg sowie die gemeinsam mit Radio Bremen produzierte Radiowelle Cosmo unter Federführung des WDR. Die sitzen entweder am Berliner Standort (Masurenallee) oder in Potsdam an der Marlene-Dietrich-Allee. Eine Übersicht mit weiteren Informationen finden Sie hier.



Wir müssen reden! Der Bürgertalk (Video) rbb

Woraus besteht der Schlafsand des Sandmännchens?

Der Schlafsand - oder auch Traumsand - besteht aus verschiedenen Ingredienzen, die allerdings geheim sind. Es ist ein magischer Sand, der in der Traumsandmühle hergestellt wird. Die genauen Zutaten kennt nur das Sandmännchen selbst. Im November 2024 erscheint zum 65. Jubiläum des Sandmännchens der Film "Die Reise zur Traumsandmühle". In dem Film wird

man vielleicht mehr über den traumhaften Sand erfahren können.



Warum gibt es die Berliner Flagge mit und ohne Krone auf dem Berliner Bären?

Das Wappen des Landes Berlin zeigt einen Bären auf einem Schild und über diesem liegt eine Krone. Die Berliner Landesfahne ist nüchterner und zeigt meist zwischen den roten Streifen nur den Bären. Da die Krone zum Schild gehört, wird diese dann auch weggelassen. Der Bär selbst hat keine Krone.



Ich habe eine lange Frage: Bevor ich nach Steglitz gezogen bin, habe ich in Köln gewohnt. Ich vermisse die Straßenbahn in Steglitz. Gibt es Pläne, das irgendwann wieder zu ändern? Es soll ja eine Straßenbahn zum Potsdamer Platz gebaut werden. Wird die eventuell bis Rathaus Steglitz verlängert? Und wird die U9 irgendwann in beide Richtungen verlängert?

Es gibt Pläne, die Straßenbahn-Linie M4 zum Potsdamer Platz und zum Kulturforum weiterzuführen - vom Alexanderplatz über die Leipziger Straße. Auf der Leipziger Straße liegen bereits Schienen. Solange aber dieses Projekt nicht erledigt ist, kann die Linie nicht bis Steglitz verlängert werden - daher gibt es hierzu noch keine genauen Planungen.



Die U9 in beide Richtungen zu verlängern ist zuletzt in einem Verkehrskonzept der BVG vorgeschlagen worden. Hier wurde skizziert, dass die U9 jeweils an den Nord- und den Südrand der Stadt zu erweitern. Der vorgeschlagene Nordostendpunkt der U9 wäre dann Heinersdorf, im Süden wäre es die Buckower Chaussee. Umsetzungspläne, Kostenpläne und Zeitpläne des Senats gibt es für diese Vorschläge noch nicht.



Wie siehts mit dem Stadionbau von Hertha aus?

Um die Pläne für ein neues Hertha-Stadion im Olympiapark ist es zuletzt ruhig geworden, sie bleiben aber Thema: Denn die stadionbegeisterte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) ist im Amt geblieben und hält an der Idee fest, im Lindeneck des Olympiaparks zu bauen. Die von ihr eingesetzte Expertenkommission, die diesen Plan prüfen soll, hat sich zuletzt aber mehrfach vertagt. Im Zeitplan ist man ziemlich hinterher. Inzwischen ist der Prüfbericht für den Standort für Oktober angekündigt. Allerdings müsste auch der finanziell schwer angeschlagene Verein, der zwischenzeitlich sogar um seine Lizenz bangen musste, den Bau selbst finanzieren. Das könnte das am Ende noch schwieriger werden als die Suche nach einem Bauplatz für das Stadion.

Ist die Abendschau Union oder Hertha?

Hertha und Union 😉

Sendung: Abendschau, 13.09.2023, 19:30 Uhr