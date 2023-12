Elegant, getragen und spannungsvoll, mit sich weit öffnenden Gesten und über die Streicher schweifenden Bewegungen lässt Petrenko das Stimmgewebe der Tannhäuser-Ouvertüre glänzend erklingen. Dreißig Minuten vor ausverkauftem Hause, dann Pause und danach stürzen wir uns rein in den Beziehungszauber der Lovestory von Siegmund und Sieglinde.

Erster Aufzug Walküre. Wucht und Wollust mit langem, herrlichen Wälseruf des etwas zu routinierten und manchmal gepresst klingenden Jonas Kaufmann, an seiner Seite bezaubert jedoch die mädchenhaft zarte Vida Mikneviciute. Die Litauerin ist ein Wunder, sie spricht perfekt Deutsch, bei Wagner wirklich wichtig, sie ist engelsgleich anzuschauen, aber gesegnet mit einem so sicheren, vom pianissimo ins fortissimo mühelos gleitenden Sopran. In dieser Rolle bejubelte das Publikum sie schon in der Staatsoper vor zwei Jahren, mit den Berliner Philharmonikern: ein Fest, wenn sie ihrem Bruder den Namen Siegmund gibt.