Der Solobratscher Amihai Grosz hatte die Veranstaltung in zehn Tagen mit einem Team der Berliner Philharmoniker geplant. Seinen Neffe Amit hatte die Hamas als Geisel nach Gaza verschleppt, dort musste er seinen 16. Geburtstag erlebten und wurde zum Glück freigelassen. Das Berliner Konzert hat der Teenager Amit im Livestream mit seiner Familie in Tel Aviv verfolgt. Aber 136 Geiseln sind noch in Gaza gefangen, niemand weiß, wie es ihnen geht. Der Onkel von Efrat Machikawa, ein alter Herr, der weltweit in vielen Ländern die Landwirtschaft revolutioniert hat, leidet auch noch in den Tunneln. Seine Nichte engagiert sich im Forum der Geiselfamilien und fragte in den Saal: "Haben sie Dir zu essen gegeben, Onkel Guddy? Hattest Du die Möglichkeit, die Sonne in den letzten 75 Tagen zu sehen? Bekommst Du irgendwelche Medizin? Wissen sie um Deine Blutdruckprobleme? Kannst Du irgendwas ohne Deine Hörgeräte hören? Foltern sie Dich? Wissen sie, wie besonders Du bist?"

Viele berühmte Künstler haben sich bei Amihai Grosz und dem Pianisten Iddo Bar-Shai gemeldet, das Konzert hätte statt der zwei auch acht Stunden dauern können. So ist der Oudspieler Taiseer Elias aus Israel eingeflogen, um dabei zu sein. Die israelische Sängerin Noa und die Palästinenserin Mira Awad haben gemeinsam gesungen: es muss doch einen anderen Weg geben. "There Must be another way". Das Publikum sang mit.



Für zwei israelisch-palästinensische Frauenorganisationen betrat Meera Eilabouni die Bühne. "Mütter, israelische und palästinensische, arabische und jüdische engagieren sich, um Frieden zu schaffen, bis der Konflikt endgültig vorbei ist. Denn es gibt keine Macht auf der Welt, die eine Mutter stoppen kann, wenn sie eine Zukunft für ihre Kinder schaffen möchte." Die beiden Organisationen "Woman Wage Peace" und "Women of the sun" sind nominiert für den Friedensnobelpreis.