Folgende 16 Filme sind für den Berlinale Dokumentarfilmpreis, gestiftet vom rbb, nominiert:

Wettbewerb (2)

Herr Bachmann und seine Klasse (Mr Bachmann and His Class), Deutschland, von Maria Speth

Una película de policías (A Cop Movie), Mexiko, von Alonso Ruizpalacios

Encounters (2)

As I Want Ägypten/Frankreich/Norwegen/Palästina/Deutschland, von Samaher Alqadi

Nous (We), Frankreich, von Alice Diop

Berlinale Special (2)

Courage, Deutschland, von Aliaksei Paluyan

Per Lucio (For Lucio), Italien, von Pietro Marcello

Panorama (4)

A Última Floresta (The Last Forest), Brasilien, von Luiz Bolognesi

Dirty Feathers, USA / Mexiko, von Carlos Alfonso Corral

Miguel's War, Libanon / Deutschland / Spanien, von Eliane Raheb

North By Current, USA, von Angelo Madsen Minax

Forum (4)

À pas aveugles (From Where They Stood), Frankreich / Deutschland, von Christophe Cognet

A River Runs, Turns, Erases, Replaces, USA, von Shengze Zhu

The First 54 Years – An Abbreviated Manual for Military Occupation, Frankreich / Finnland / Israel / Deutschland, von Avi Mograbi

Garderie nocturne (Night Nursery), Burkina Faso / Frankreich / Deutschlandz, von Moumouni Sanou

Generation (1)

From the Wild Sea, Dänemark, von Robin Petré

Perspektive Deutsches Kino (1)

In Bewegung bleiben, Deutschland, von Salar Ghazi