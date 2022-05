Bei einem Verkehrsunfall auf der Tauentzienstraße in Berlin-Charlottenburg sind in der Nacht zu Dienstag drei Autos beschädigt worden. Das bestätigte die Polizei dem rbb auf Nachfrage.



Demnach prallte um 0:25 Uhr ein PS-starker Sportwagen beim Versuch in die Nürnberger Straße abzubiegen mit einem entgegenkommenden Taxi zusammen. Durch den Aufprall sei das Taxi gegen ein weiteres Auto gestoßen worden, das in der Nürnberger Straße an einer roten Ampel wartete.

In den drei Autos saßen nach Angaben der Polizei insgesamt sechs Personen. Der 44 Jahre alte Taxi-Fahrgast habe ein Knalltrauma und eine Platzwunde erlitten. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen - darunter der Taxifahrer - seien vor Ort behandelt worden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen übernommen.