Jeder Redner malt sich am Mittwoch sein Bild von Brandenburgs Lage nach fast fünf Jahren Kenia-Regierung in einer anderen Farbe. Apokalyptisch düstere Töne wählt die AfD, die die Aktuelle Stunde zur Regierungsbilanz im Landtag auch beantragt hatte.

Ein Jahr nach den rechtsextremistischen Vorfällen an einer Schule in Burg hat die Staatsanwaltschaft Cottbus fünf Verfahren eingestellt. Gleichzeitig wollen weitere Lehrkräfte die Schule verlassen. Der neue Schulleiter zeigt sich dennoch optimistisch. Von Sascha Adamek und Jo Goll

Das Land am Rande des Zusammenbruchs, der Tesla-Erfolg auf Sand gebaut, die Transformation zur CO2-neutralen Wirtschaft verantwortlich für eine vermeintliche Verarmung und Entmündigung der Bürger, führt Berndt aus. Auch in der Tonlage geht es bei ihm nur krawallig: Eine "Überdosis Diktatur" unterstellt er der Landesregierung in der Corona-Politik. Eine "kleine DDR" sieht Berndt in der langen Amtszeit von Ministerpräsident Woidke und seinen SPD-Vorgängern, obwohl diese ein Ergebnis demokratischer Wahlen ist.

In den hellsten Farben hingegen versucht sich der Ministerpräsident an einem Gegenentwurf dazu. Das Land habe sich trotz vieler Krisen in den vergangenen fünf Jahren so gut entwickelt wie in keinem Zeitraum davor. Davon zeuge das hohe Wirtschaftswachstum. Nicht nur seit Tesla im Land sei, sondern seit zehn Jahren schon liege man über dem Bundesschnitt.

"Die gute Entwicklung findet im ganzen Land statt, in der Prignitz genauso wie in Elbe-Elster, in der Uckermark und in der Lausitz", argumentiert Woidke. Noch nie seien so viele Menschen in Arbeit gewesen wie heute. Ausdruck dessen sei auch ein enormer Zuzug aus Berlin und anderen Bundesländern nach Brandenburg.