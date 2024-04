Aktuelles zur S-Bahn

Wegen der Reparatur an einem Signal in Schönholz kommt es zu Verspätungen und Ausfällen bei den Linien S1 und S25. Die S85 fährt leider gar nicht. Benutzen Sie als Ersatz die S1 und S8 mit Umstieg in Bornholmer Straße.