Die Frau erlitt bei dem Angriff am 15. Dezember 2021 in ihrem Wohnhaus im Stadtteil Gesundbrunnen lebensgefährliche Verletzungen. Die Anwältin der Frau erklärte am Rande, ihre Mandantin habe nur durch Zufall überlebt. Nach der Trennung habe ihr der 42-Jährige bedrohliche Nachrichten geschickt. Aus Angst sei die Frau mehrfach zur Polizei gegangen.



Aus Sicht Staatsanwaltschaft handelte der Angeklagte "aus Eifersucht und aufgrund eines übersteigerten Ehrgefühls, um die Geschädigte dafür zu bestrafen, dass sie die Eheschließung mit ihm verweigert und sich von ihm getrennt hatte". Zunächst sei er zur Wohnung der Frau im fünften Obergeschoss gefahren, habe sie aber nicht angetroffen. Mit dem Fahrstuhl sei er dann ins Erdgeschoss gefahren. Als sich die Tür öffnete, habe die Frau vor dem Fahrstuhl gestanden. "Er trat auf sie zu und stach sofort mit mindestens zwei Messern mindestens 17 Mal auf sie ein", so die Anklage.