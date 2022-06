Das Motto lautet dieses Jahr "Any way the wind blows". Was das mit dem Krieg gegen die Ukraine, der Klimakrise und Hass im Netz zutun hat, erzählt re:publica-Mitgründer Markus Beckedahl im Interview.

rbb|24: Herr Beckedahl, "Any way the wind blows" heißt das Motto der re:publica 2022. Woher kommt die Idee?

Markus Beckedahl: Seit einigen Jahren singen wir zum Schluss einer re:publica "Bohemian Rhapsody" von Queen - als Karaoke mit allen. Wir finden es schön, da wieder anzuknüpfen. Es geht ja auch wieder in Richtung Normalisierung. Andererseits bezeichnet "Anyway the wind blows" auch diese heutigen, unsicheren Zeiten. Auf einmal ist alles radikal anders. Wir stecken inmitten der Klimakrise. Es gibt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die näher ist als Italien, und wir haben gerade zwei Jahre in einer Corona-Pandemie verbracht. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Aber genau das wollen wir auf der re:publica mit allen Teilnehmenden reflektieren und deswegen "Anyway the wind blows" – keine Ahnung, wo der Wind hinwill.