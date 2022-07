"Wer in eine persönliche oder finanzielle Notlage gerät, kann sich jederzeit bei uns melden", sagte Rönspieß. Der Tierschutzverein würde zudem auch beraten - oft werde nicht daran gedacht nachzufragen, ob das Tier im Familien- oder Bekanntenkreis unterkommen könnte, was weniger traumatisch sei. Ebenso biete sich an, sich bei Problemen mit der Erziehung des Tieres professionelle Hilfe oder auch Rat bei Freunden und Bekannten zu suchen.

Das Tierheim Berlin nimmt trotz des kürzlich verkündeten Aufnahmestopps weiter Notfälle auf. Das hat die Vorstandsvorsitzende des Tierschutzvereins, Eva Rönspieß, am Sonntagabend in der rbb24 Abendschau gesagt.

Angesprochen auf angeblich hohe Hürden für Menschen, die Tiere aufnehmen wollen, erklärte Rönspieß, man hinterfrage die Lebenssituation und ob die Bedürfnisse des Tieres erfüllt werden können. Haus und Garten braucht es aber laut Rönspieß nicht. Sie betonte, nur zwei Prozent der Tiere, die das Tierheim vermittle, kämen wieder zurück.

Das Tierheim hatte den Aufnahmestopp am Freitag verkündet und mit der Überfüllung der Tierhäuser in Falkenhagen begründet. Durch die Urlaubszeit gibt es derzeit eine hohe Zahl an ausgesetzten Tieren. Außerdem geben viele Menschen ihre Haustiere ab, die sie sich in der Corona-Pandemie angeschafft haben.