Ein mit Corona infizierter Mann hat in Berlin-Wedding einem Polizeibeamten ins Gesicht gespuckt sowie zwei weitere leicht verletzt.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war zunächst eine Streife am Mittwochmorgen in der Reinickendorfer Straße auf den Beschuldigten aufmerksam geworden. Der 35-Jährige schlug mehrfach gegen die Schaufensterscheibe einer Apotheke und einer vorbeikommenden Radfahrerin mit der Faust gegen den Kopf. Die Frau hielt kurz an, setzte aber ihre Fahrt fort und konnte nicht mehr festgestellt werden, so die Polizei.