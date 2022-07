Route des Berliner CSD-Umzugs - Von der Spree nach Schöneberg zum Brandenburger Tor

Fr 22.07.22 | 06:25 Uhr

DPA/Jörg Carstensen Audio: rbb 88.8. | 22.07.2022 | Svetlana Oheim | Bild: DPA/Jörg Carstensen

Der große Demonstrationszug zum Christopher Street Day beginnt in diesem Jahr an der Leipziger Straße. Die Schlagader in der östlichen Innenstadt ist nicht der einzige Ort, an dem mit Sperrungen oder Behinderungen gerechnet werden muss.



"United in Love!" - unter diesem Motto findet am Samstag der Straßenumzug des Berliner Christopher Street Days (CSD) statt. Die Veranstalter erwarten, dass eine halbe Million Menschen an der Demonstration gegen Hass, Krieg und Diskriminierung teilnehmen werden. Entsprechend voll dürfte es entlang der Strecke sein. Autofahrer müssen in weiten Teilen der Innenstadt mit Sperrungen und Behinderungen rechnen. Zudem dürfte es auf einigen S- und U-Bahnlinien zeitweise überaus voll werden.



imago images/C. Spicker "Dyke* March" in Berlin - "Es ist das lesbische Ausrufezeichen am CSD-Wochenende" Während es in Berlin viele Bars und Partys gibt, die sich an schwule und bisexuelle Männer richten, ist das Angebot für lesbische Frauen mau. Generell bleiben lesbische Frauen in der Öffentlichkeit oft unsichtbar - mit Folgen. Von Christopher Ferner



Leipziger, Potsdamer Platz, Nollendorfplatz, Siegessäule

In diesem Jahr beginnt die sogenannte Pride-Demo auf der Leipziger Straße in Höhe Axel-Springer-Straße (Nähe U-Bahnhof Spittelmarkt). Dort werden ab 11:30 Uhr Eröffnungsreden gehalten, 12:00 Uhr soll sich der bunte Protest in Richtung Bundesrat in Bewegung setzen. Die Strecke führt von Mitte nach Schöneberg - über den Potsdamer Platz zur Potsdamer Straße. Von dort geht es über die Bülowstraße zum Herzen des Berliner Regenbogenkiezes: dem Nollendorfplatz. Ab dort sollte erfahrenen CSD-Gänger:innen die Strecke bekannt vorkommen. Die zweite Hälfte des Umzugs führt vom Nollendorfplatz zum Großen Stern, also durch das Botschaftsviertel und den Tiergarten. An der Siegessäule werden Protestler samt PS-starker Bass-Unterstützung Richtung Brandenburger Tor abbiegen. Für Menschen mit Handicap sollen an zwei Punkten der Strecke Rollstuhlpodeste aufgebaut werden. Für weitere Informationen dazu hat das Veranstaltungsteam eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Wann die Abschlusskundgebung stattfinden soll, steht noch nicht fest [csd-berlin.de].



