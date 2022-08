Fünf Jahre nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen weiteren mutmaßlichen Täter erhoben. Der Prozess soll am Berliner Kammergericht stattfinden, wie die Karlsruher Behörde am Donnerstag mitteilte.

Der Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh war am 23. Juli 2017 mitten in Berlin überfallen und mit seiner Freundin in einen Transporter gezerrt worden. In Vietnam wurde er wegen Korruptionsvorwürfen zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt. Laut Bundesanwaltschaft war für die Operation der vietnamesische Geheimdienst verantwortlich.