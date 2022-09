Der Krankenstand in Berlin und Brandenburg war in diesem Sommer so hoch wie noch nie - zumindest unter den Versicherten den AOK-Nordost. Entsprechende Zahlen gab die Krankenkasse am Freitag bekannt. In den Sommermonaten Juni, Juli und August hätten sich demnach in Berlin und Brandenburg insgesamt 592.000 der rund 953.000 Mitglieder für eine Zeit krankgemeldet.

Mit rund 1,7 Millionen Versicherten in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern ist die AOK nach eigenen Angaben die größte Krankenkasse im Nordosten Deutschlands. In Berlin soll immerhin jeder Fünfte bei der AOK versichert sein. Die Daten lassen somit durchaus Rückschlüsse auf die Krankmeldungen in der Gesamtbevölkerung in der Region zu.