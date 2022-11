Günstige Bahntickets - Mit diesen Tipps kann man bei Bahnreisen Geld sparen

Di 01.11.22 | 07:43 Uhr

dpa/C. Soeder Video: Super.Markt | 31.10.2022 | Thomas Förster | Bild: dpa/C. Soeder

Wer günstige Bahntickets sucht, bucht meistens langfristig und schaut nach Sparpreisen. Mit wenigen Klicks kann man auch günstiger an sein Ziel kommen, wie das rbb-Verbrauchermagazin Super.Markt mit einem Experten herausgefunden hat.

Bahnpreise werden günstiger, wenn man langfristig bucht und die Hauptfahrzeiten meidet. Doch nur ein paar Veränderungen bei der Planung sind nötig, um den Spareffekt deutlich zu vergrößern. Das Verbrauchermagazin Super.Markt hat gemeinsam mit dem Bahnblogger Lennart Fahnenmüller viele Strecken durchgerechnet und Einsparungen von mehr als 70 Prozent erzielt. Der Preis für die Strecke Berlin-München reduzierte sich zum Beispiel von 172 auf 120 Euro, die Fahrt Berlin-Wien von 140 auf 65 Euro.

Nicht immer auf den schnellsten Zug setzen

Beispielsweise kann die Angabe eines Zwischenhalts auf der Strecke den Fahrpreis enorm reduzieren. "Das System der DB versucht standardmäßig, den Menschen immer, wenn sie ICE fahren, auch den schnellsten Zug zu verkaufen", erklärt der Blogger Lennart Fahnenmüller. Mit einem Zwischenhalt hebele man diese Logik aus. Dadurch würden auch preiswertere Verbindungen angezeigt, bei denen die Nachfrage geringer sei, so der Experte. Allerdings müsste man in diesem Fall eine um 30 Minuten längere Fahrzeit in Kauf nehmen. Bei Zugfahrten ins Ausland empfiehlt Fahnenmüller, die Tickets bei ausländischen Bahnanbietern zu buchen. Demnach sind die Tickets auch in Deutschland gültig. Die Probebuchungen von Super.Markt brachten eine Preis-Ersparnis von bis zu 78 Prozent.

Mit diesen drei Spartipps kann bei der Ticketbuchung Geld eingespart werden

Spartipp eins: Zwischenhalt einplanen Die Reise soll am Freitagnachmittag beispielsweise mit der Deutschen Bahn von Berlin nach München gehen. Zwei Wochen vor der Fahrt beträgt der Super Sparpreis der DB ohne Bahncard 172 Euro.

Jetzt kommt der Trick, der auch für andere Regionen funktioniert: In Bamberg wird ein Zwischenhalt eingegeben. Erst dadurch zeigt das System einen weiteren ICE an. Der fährt zwar 30 Minuten länger, aber er kostet auch nur 120 Euro, also knapp ein Drittel gespart.

Spartipp zwei: Über das Ausland buchen Die Fahrt soll bei diesem Beispiel diesmal in vier Wochen nach Prag gehen. Ohne Umsteigen kommt man in gut vier Stunden in die tschechische Hauptstadt. Bei der Deutschen Bahn würde das Ticket 45 Euro kosten. Dieselben Reisedaten werden nun aber bei der tschechischen Bahn eingegeben. Hier müssten wir mit einer Kreditkarte zahlen. Ein Ticket für dieselbe Verbindung würde statt 45 nur 30 Euro kosten. Damit hätte man ein Drittel gespart.

Spartipp drei: Fahrstrecke verlängern Bei diesem Beispiel wird eine Fahrt in eine Grenzregion geplant, zum Beispiel nach Saarbrücken, an der Grenze zu Frankreich: Mit der Deutschen Bahn kostet die Fahrt 120 Euro. Bucht man denselben Zug bis nach Forbach, kurz hinter der Grenze, ist die Strecke zwar weiter, kostet aber nur 103 Euro. 14 Prozent günstiger.

