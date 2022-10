Wie die BVG am Dienstag mitteilte, wurden die Modelle unter dem Slogan "Mehr Street kann Wear nicht sein" in Zusammenarbeit mit einem Fashion Label und einer Werbeagentur entworfen. Ein Online-Versandhändler vertreibe die Kollektion nun auf seiner Website, zudem hat die BVG einen Popup-Store mit den Kleidungsstücken eröffnet.

Die ersten Kaufinteressenten für den limitierten BVG-Turnschuh campen trotz Minusgraden seit dem Wochenende vor einem Kreuzberger Laden. Dabei ist der Verkaufsstart erst am Dienstag. Die Schuhe werden jetzt schon für mehr als 700 Euro im Internet angeboten.

Mindestens 180 campieren in der Kälte für den BVG-Sneaker

Verkaufsstart am Dienstag

Zu sehen sei auf den Kleidungsstücken das sogenannte "Muster der Vielfalt", so die BVG. Erst im Juli wurden die ersten beiden Doppeldeckerbusse mit dem neuen Muster ausgestattet. Nach und nach sollen in den kommenden Jahren die Sitze in allen BVG-Fahrzeugen das neue Muster erhalten. Die Bezüge sollen ab 2023 immer dann aufgezogen werden, wenn alte ersetzt werden müssen.

Christine Wolburg, Bereichsleiterin Vertrieb und Marketing der BVG erklärte, dass das Muster die Vielfalt Berlins widerspiegle. "Wir wollen unser neues Muster der Vielfalt nicht nur in unseren Fahrzeugen zeigen, sondern unsere bunte Botschaft der Toleranz mindestens in die ganze Stadt tragen", so Wolburg.

Im Jahr 2018 hatte die BVG bereits Sneaker mit ihrem eigenen Sitzmuster herausgegeben. Um eines der limitierten Paare zu ergattern, hatten Kaufinteressenten damals bei Minusgraden vor einem Geschäft in Kreuzberg campiert.