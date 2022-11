Ranold W. Samstag, 26.11.2022 | 08:33 Uhr

Auch dafür darf man sich bei der "konservativen" CDU-Regierung bedanken, die viele Jahre lang in der Regierungsverantwortung stand. Es wurde nicht nur vergessen, das Stromnetz auf modernen Standard auszubauen. Auch beim Bahnnetz gibt eine ähnliche Misere. Es war politisch schlicht nicht gewollt, mehr Verkehr auf die Bahn zu bringen. Das Thema wurde als unwichtig abgetan, weil man eine völlig Auto-zentrierte Weltsicht vertreten hat. Da stört die Bahn ja nur. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde statt Ausbau ganz offen Abbau betrieben, sogar auf Hauptstrecken. Blockabstände wurden vergrößert, Weichen ausgebaut, Überholgleise herausgerissen, usw. Sprich: Die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur wurde absichtlich verringert. Unter anderem, weil man ja den Konzern für "Shareholder Value" an die Börse bringen wollte. Da stand nicht die Grundversorgung und ein flächendeckend brauchbares Netz im Vordergrund, sondern nur die Cash-Rosinen für zukünftige Privat-Aktionäre.