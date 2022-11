Angriff im April in Berlin

Mehr als ein halbes Jahr nach einer schwulenfeindlichen Attacke in Berlin-Kreuzberg hat sich ein Verdächtiger der Polizei gestellt. Wie sie am späten Montagabend mitteilte, meldete sich der Mann bei einem Polizeiabschnitt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich auf einem der Fotos, die sie zur Fahndung eingesetzt hatte, wiedererkannt hatte. Die Suche nach einem anderen Verdächtigen laufe weiter.

Am 2. April hatte zunächst ein Unbekannter einen Mann in der Oranienstraße schwulenfeindlich beleidigt und mit der Faust geschlagen. Zwei weitere Unbekannte beteiligten sich daraufhin an der Attacke. Das Opfer erlitt dabei mehrere Kopfverletzungen.