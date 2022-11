Die Grippe greift in Brandenburg zunehmend um sich. In der Woche vom 14. bis 20. November seien 96 bestätigte Grippe-Fälle hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit. Das ist der bisher höchste Wert in dieser Saison.

In der vergleichbaren Woche des Vorjahres wurden nur drei Fälle registriert. In dieser Saison seien bisher 249 bestätigte Influenza-Fälle in Brandenburg gezählt worden, im Vorjahr seien es im vergleichbaren Zeitraum 16 gewesen, hieß es vom Gesundheitsministerium.