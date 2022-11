Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat hat die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg einem Medienbericht zufolge Anklage gegen einen 18 Jahre alten Gefährder erhoben.

Wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet, sei der Beschuldigte vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Potsdam angeklagt. Das habe die Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel bestätigt, hieß es. Die Behörde war am Samstag für Nachfragen zunächst nicht erreichbar. Der als Gefährder eingestufte Deutsche steht im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben.