Im Kyritzer Wohngebiet West (Ostprignitz-Ruppin) bleibt die Fernwärmeversorgung auch am Dienstag weiterhin in Betrieb. Das kündigte der Versorger Energicos in einer schriftlichen Stellungnahme am Dienstagmorgen an. Aus Rücksicht auf die Mieter wolle das Unternehmen nochmals das Gespräch mit der Geschäftsführung der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft suchen und werde deshalb die Versorgung nicht einstellen.