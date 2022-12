Mehr Inhaftierte in den Gefängnissen in Berlin und Brandenburg

Die Zahl der Gefängnisinsassen in der Region ist im Jahr 2021 gestiegen - in Brandenburg stärker als in Berlin. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag in Potsdam mit.

In Brandenburg waren im vergangenen Jahr 1.187 Menschen inhaftiert, das waren 7,7 Prozent mehr als 2020. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Häftlinge in Berlin um 0,5 Prozent auf 3.289.

Die häufigsten Haftgründe in der Region waren demnach Diebstahl und Unterschlagung. In Berlin saßen 23,9 Prozent und in Brandenburg 17,7 Prozent der Inhaftierten deswegen ein. Die Mehrheit der Inhaftierten war zwischen 30 und 40 Jahre alt - in Berlin gehörten 35 Prozent zu dieser Altersgruppe, in Brandenburg 44 Prozent.

Es waren zudem deutlich mehr Männer als Frauen inhaftiert: In Berlin lag der Männeranteil den Angaben zufolge bei 95,3 Prozent und in Brandenburg bei 90,7 Prozent.