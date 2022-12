Einbruch in Berliner Tresorraum - Polizei sichert Video von unmaskiertem Tatverdächtigen

Uhren in Millionenwert gestohlen

Nach dem Einbruch in einen Tresorraum in Berlin-Charlottenburg im November ist eines "der wahrscheinlich genutzten Tatfahrzeuge" ermittelt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Es handelt sich demnach um einen schwarzen Audi S6 Avant.

Bei dem Einbruch waren Uhren im Wert von mehr als zehn Millionen Euro gestohlen worden.

Das mutmaßliche Tat-Fahrzeug sei am 31. Oktober 2022 in Neuruppin durch zwei unbekannte Männer gekauft worden, hieß es weiter in der Polizei-Mitteilung. Dabei sei ein kurzes Video entstanden, das auch die Käufer zeige. Ob es sich um die späteren Tatverdächtigen handelt, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.