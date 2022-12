Viele Medikamente sind derzeit knapp. Das liegt nicht allein an vielen kranken Menschen, sondern auch an einer erkrankten Lieferkette. Apotheken haben alle Hände voll zu tun den Mangel auszugleichen - und schaffen es derzeit noch. Von Anna Bordel

Doch so läuft das im Moment nicht. Derzeit müssten Apothekenmitarbeiter:innen ständig neu kontrollieren, ob ein Medikament, das einige Stunden zuvor nicht verfügbar war, mittlerweile nicht doch da ist, so Damer. Oder vielleicht bei einer anderen Großhandlung vorrätig ist. Apotheken übergehen ihr zufolge mitunter Großhandlungenund machen direkt Geschäfte mit den Herstellern.

Apothekerin Rüdiger missfällt das. "Ich würde mir wünschen, dass es bei der herkömmlichen Lieferkette von Hersteller - Großhandel -Apotheke bleibt. Sonst kommt es zu ungleichen Verteilungen", sagt sie. Und die gebe es bereits, bestätigt auch Damer. Was es an einer Apotheke nicht gibt, können Kunden an der nächsten vielleicht schon bekommen, zwei Tage später könnte es dann andersherum sein. Chaotisch wirkt die Verteilung der Medikamente auf die Apotheken in Berlin. Auch in Brandenburg sieht es nicht anders aus. Die Medikamentenknappheit ist derzeit ein sehr großes Problem, sagt ein Sprecher des Apothekenverbandes Brandenburg. Noch könnten die Apotheken den Mangel ausgleichen, aber das koste sie sehr viel Zeit und Mühe.

Um in Notfällen alle Kunden zu versorgen, dürfen Apotheken Medikamente auch selber herstellen. Auch Rüdingers Apotheke Castello in Berlin-Lichtenberg musste Fiebersäfte für Kinder schon selber mixen. In den letzten zwei Tagen sei sie aber wieder mit Paracetamol und Ibuflam-Säften beliefert worden. "Ich hoffe, das ist der Beginn einer Entspannung auf dem Markt", sagt sie.