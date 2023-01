Energie sparen, Licht aus, Dunkeldeutschland: Vor einem halben Jahr wurde das Ausschalten von Beleuchtungen im Stadtbild breit diskutiert. Einen wirklichen Effekt sieht man aus dem All nur an ganz bestimmten Orten. Von Haluka Maier-Borst

Rotes Rathaus: duster. Berliner Dom: finster. Siegessäule: schwarz. Seit dem Sommer letzten Jahres bleiben zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Berlin dunkel. Und auch in Orten in Brandenburg wie Kyritz, Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin), Rüdersdorf (Märkisch-Oderland), Biesenthal (Barnim), Mühlenbecker Land (Oberhavel) und Niederer Fläming (Teltow-Fläming) wurde an vielen Ecken die Beleuchtung ausgeschaltet, um in Zeiten des Krieges in der Ukraine Energie zu sparen.

Und dann wurde viel diskutiert. Ob dadurch gewisse Gegenden unsicherer werden. Oder ob das gar für Natur und Mensch vielleicht ganz gut wäre, wenn die Nacht wieder dunkler wird. Doch so viel darüber auch geredet wurde, wirklich weniger Licht hat man an den wenigsten Orten – weder in Berlin noch in Brandenburg. Zumindest nicht, wenn man aus dem All schaut.