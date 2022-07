Energiesparpläne in Brandenburg - Potsdam schaltet Beleuchtung von Gebäuden ab - Saunen schließen

Fr 29.07.22 | 07:56 Uhr

dpa/Schoening Video: rbb24 Brandenburg aktuell | 29.07.2022 | Ludger Smolka | Bild: dpa/Schoening

In Berlin wird die Beleuchtung vieler öffentlicher Gebäude abgeschaltet - und auch im Nachbarland Brandenburg laufen Vorbereitungen. So will die Stadt Potsdam an öffentlichen Plätzen auf Beleuchtung verzichten. Der Landtag lotet weitere Einsparpotentiale aus.

Die Stadt Potsdam will in Zukunft weniger Energie verbrauchen: In einem ersten Schritt habe man bereits die Wassertemperatur in den Bädern gesenkt, auch die Saunen würden ausgeschaltet, sagte Jan Brunzlow, Sprecher der Stadt Potsdam, am Donnerstag dem rbb. Man werde außerdem die öffentlichen Gebäude nicht länger illuminieren. Der Plan sei, das Licht an Museen sowie am Bildungsforum und am Rathaus von außen auszuschalten. Ziel sei es, 15 Prozent Energie zu sparen. Die genannten Maßnahmen seien ein Teil davon. Es ginge in diesen Zeiten darum, als Kommune als gutes Beispiel voranzugehen. "Von daher: Licht aus an öffentlichen Gebäuden", sagte Brunzlow in rbb24 Brandenburg aktuell.

©C Kyba / FU Berlin 2 min Licht aus an 200 Berliner Gebäuden - "Permanentes Licht tut nicht gut" Der Senat knipst bei mehr als 200 Gebäuden das Licht aus. Werden wir so viel Energie einsparen und vielleicht sogar mehr Sterne über der Hauptstadt sehen? Das eher nicht, sagt der Lichtforscher Christopher Kyba. Und dennoch erwartet er einen großen Effekt. Von Kira Pieper

Landtag lotet Einsparpotentiale aus

Auch der Landtag in Brandenburg will Maßnahmen zum Energiesparen ergreifen. Das teilte die Potsdamer Landtagsverwaltung dem rbb mit. "Das Haus ist bereits sehr energieeffizient. Derzeit wird noch ausgelotet, wo es Einsparpotentiale gibt", teilte eine Sprecherin mit. Dabei stehen vor allem die Kühlung von Büro- und Besprechungsräumen im Sommer sowie Heizung im Winter im Fokus, wie es weiter heißt. Das Landtagsgebäude wird bisher nur von wenigen Strahlern und Straßenlaternen beleuchtet. "Ob eine weitere Reduzierung der Beleuchtung möglich ist, wird derzeit ebenfalls geprüft." Es wird aber noch weitergedacht. Demnach werden "Anstrengungen für ganz verschiedene Bereiche der Landesverwaltung - von der Staatskanzlei über das Finanzamt bis hin zum Polizeirevier - erforderlich sein", teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei mit. So sollen landeseigene Beleuchtungsanlagen überprüft werden. "Soweit erforderlich und möglich, könnten Beleuchtungsmittel energiesparsam angepasst werden." Zur Diskussion steht auch, Beleuchtungen - sowie das Anstrahlen von Gebäuden - zu vermindern oder ganz abzustellen. Was in den Rathäuser im Land beispielsweise angedacht ist, gehöre in die Zuständigkeit der Kommunen. "Hier werden vielfach bereits Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt", so die Sprecherin der Staatskanzlei.

dpa/Florian Gaertner Gasknappheit und steigende Preise - Berlin schaltet Beleuchtung von mehr als 200 Bauwerken ab Der Berliner Senat will angesichts steigender Strom- und Gaspreise einen Beitrag zum Energiesparen leisten. Schon in dieser Nacht sollen einige Sehenswürdigkeiten im Bezirk Mitte deshalb im Dunkeln bleiben - weitere sollen folgen.

In Berlin könnte es in vier Wochen duster sein

Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hatte am Mittwoch angekündigt, dass mehr als 200 öffentliche Gebäude nachts nicht mehr angestrahlt werden sollen. Darunter sind der Dom, das Zeughaus und das Alte Palais. Auch der Lustgarten und das Reiterstandbild auf dem Boulevard Unter den Linden sollen schon in der Nacht zu Freitag nicht mehr beleuchtet werden. Das Ausschalten aller Anlagen könnte in drei bis vier Wochen abgeschlossen sein.

Schloss Caputh kann nicht auf Beleuchtung verzichten

Die berühmten Schlösser in Brandenburg wie das Neue Palais, Schloss Babelsberg, Cecilienhof oder Sanssouci werden schon lange nicht mehr beleuchtet, heißt es bei der Schlösserstiftung. Das Schloss Caputh werde im Gegensatz zu vielen anderen Gebäuden der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg weiter angestrahlt, sagte Petra Reichelt, Leiterin des Schlosses Caputh, rbb24 Brandenburg aktuell. Das habe keinen touristischen Grund, sondern diene der Werterhaltung des Gebäudes, der Prävention und der Sicherheit. Die Beleuchtung sei an eine Außen-Videoüberwachung gekoppelt.

Energiesparen im Handel schon lange Thema

Energiesparen im Einzelhandel ist laut Handelsverband Berlin-Brandenburg schon lange ein Thema. Man habe im Vergleich zu 1990 schon 50 Prozent der Emissionen einsparen können, sagte Phillip Haverkamp vom Handelsverband Berlin-Brandenburg dem rbb. Viele Händler würden das schon seit langem machen und ihre Schaufensterbeleuchtung über Zeitschaltuhren steuern. Manchmal gebe es sicherheitsrelevante Faktoren, die dagegen sprächen. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Schaufenster-Beleuchtung zu reduzieren, so Haverkamp.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 28.07.2022, 19:30 Uhr