Staatsanwaltschaft Berlin - Tatverdächtiger nach tödlichem Angriff in Lichtenberg in Psychiatrie untergebracht

Sa 07.01.23 | 16:56 Uhr

rbb Audio: Fritz | 07.01.2023 | Nachrichten | Bild: rbb

Nach der Gewalttat in Berlin-Lichtenberg, bei der am Freitag eine 52 Jahre alte Frau getötet und ein 52-jähriger Mann schwer verletzt wurde, ist der mutmaßliche Täter in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht worden. Einen entsprechenden Beschluss hat das Amtsgericht Tiergarten auf Betreiben der zuständige Staatsanwaltschaft erlassen, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Samstag mitteilte.

Frau alarmierte die Polizei

Die tödliche Attacke des 34-jährigen Tatverdächtigen mit Werkzeugen hatte sich nach Polizeiangaben in einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Zobel-Straße in Fennpfuhl am Freitagmorgen ereignet. Eine Frau hatte in der Nacht auf Freitag bei der Polizei angerufen und geschildert, dass ihr Nachbar sie mit Werkzeug attackiere. Die 52-Jährige starb an ihren Verletzungen. Polizisten stellten eine Kettensäge und Werkzeug sicher. Zudem wurden Glasflaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit gefunden, die leicht brannten. Zu möglichen Motiven machte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Samstag keine Angaben.

Anlasspunkte für Zweifel an Schuldfähigkeit