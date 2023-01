In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Lichtenberg ist am frühen Freitagmorgen eine Frau durch eine Gewalttat ums Leben gekommen, ein Mann wurde zudem schwer verletzt. Vor Ort konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Im Berliner Bezirk Lichtenberg ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Freitagmorgen dem rbb. Eine Mordkommission soll demnach eingesetzt werden.



Ein 34-jähriger Mann soll seine Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in der Paul-Zobel-Straße mit Werkzeugen angegriffen haben, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Eine 52-jährige Frau starb am Ort, ein noch unbekannter Mann wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Die Polizei sei am frühen Freitagmorgen gegen 2:20 Uhr alarmiert worden, heißt es in der Twitter-Nachricht weiter.