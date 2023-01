Acht Monate, nachdem ein Autofahrer in der Berliner Innenstadt in eine Menschengruppe gefahren ist, kommt der mutmaßliche Täter nun vor Gericht. Der Prozess sei für den 7. Februar vor dem Landgericht Berlin geplant, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen unter anderem vollendeten Mord aus Heimtücke sowie 16-fachen Mordversuch vor.



Der Mann soll am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Ku'damm und der Tauentzienstraße in mehrere Fußgängergruppen gefahren sein. Besonders betroffen war eine Schulklasse aus Hessen; eine Frau starb, zahlreiche Menschen wurden schwerverletzt.