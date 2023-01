Wegen des dringenden Verdachts mehrere Wald- und Heidebrände gelegt zu haben, sitzt ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann aus Oberhavel soll allein und zum Teil mit einem 24-Jährigen zwölf Brände im Bereich Nassenheide, Sachsenhausen sowie bei Friedrichsthal gelegt haben. Der Verdächtige sei am Mittwoch von der Kriminalpolizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden. Gegen ihn lag demnach ein Haftbefehl des Amtsgerichts Oranienburg vor. Gegen den 24-Jährigen aus Berlin gebe es keine Haftgründe. Es werde geprüft, ob weitere Brände in Nassenheide auf ihr Konto gehen, so die Polizei.