Maryam H. (34 Jahre) war mit 16 Jahren in Afghanistan zwangsverheiratet worden und bekam zwei Kinder, mit denen sie im Jahr 2015 nach Deutschland flüchtete. In Berlin wurde sie von einem islamischen Geistlichen geschieden. Auch Teile ihrer Familie leben in Deutschland, unter anderem die beiden Brüder, die sie am 13. Juli 2021 in der Neuköllner Wohnung des jüngsten Bruders Mahdi mit einem schwarzen Halstuch erdrosselt haben sollen. Danach wurde der Hals der getöteten Schwester fast vollständig durchschnitten, damit der Körper der Getöteten in den Rollkoffer passte, hatte im September Yousuf H. in seinem Teilgeständnis im Prozess berichtet.

Es sei ein Streit gewesen, bei dem die Schwester schlecht über die gemeinsame Mutter in Afghanistan geredet habe, da sei es zum Drosseln des Halses gekommen und die Schwester sei zu Boden gefallen. Der mitangeklagte Bruder habe davon nichts bemerkt. Als Mahdi dazugekommen sei, habe er den kleinen Bruder gezwungen, mit dem Taxi zum Bahnhof Südkreuz mitzufahren, um mit ihm nach Donauwörth an seinen Wohnort zu fahren, damit er die Leiche der Schwester auf einer ehemaligen Deponie "verscharren" konnte, wie die Staatsanwältin es nennt.