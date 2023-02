Wenige Tage nach einem Brand in einem Pflegeheim in Berlin-Spandau ist eine 85-jährige Frau an den Folgen verstorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach ist die Bewohnerin am Dienstag den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung erlegen.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Sonntag in der Einrichtung in Hakenfelde in einem Zimmer einer 78-jährigen Bewohnerin ausgebrochen. Nach Polizeiangaben wurden sechs Menschen verletzt, davon mussten zwei stationär behandelt werden.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an.