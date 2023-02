100 Feuerwehrleute im Einsatz - Brand in Pflegeeinrichtung in Spandau - eine Frau lebensgefährlich verletzt

So 05.02.23 | 16:33 Uhr

rbb Video: rbb24 Abendschau | 05.02.2023 | Susanne Papawassiliu | Bild: rbb

In einem Seniorenpflegeheim in Berlin-Spandau ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Mitarbeiter und Feuerwehr konnten die meisten Bewohner in Sicherheit bringen. Eine Frau jedoch wurde schwer verletzt.

ie Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Berlin-Spandau ist am Sonntag eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Wie Thomas Kirstein Sprecher der Berliner Feuerwehr rbb24 am Sonntagnachmittag sagte, kamen die Betroffene und nach bisherigen Erkenntnissen drei weitere Personen ins Krankenhaus.



Kirstein zufolge brach der Brand in einem Patientenzimmer im ersten Stock aus. Die Ursache ist noch unbekannt. Der Notruf ging den Angaben zufolge gegen 13.10 Uhr ein.

Pflegekräfte brachten viele Patienten in Sicherheit

Noch bevor die Feuerwehr am Pflegeheim im Ortsteil Hakenfelde eingetroffen war, hätten Pflegekräfte des Hauses bereits viele Bewohner aus der Einrichtung geholt, hieß es von der Feuerwehr. "Die Pflegekräfte haben am Anfang wirklich Menschenleben gerettet. Sie haben Übermenschliches geleistet", lobte Kirstein. Seine Kollegen hätten acht weitere Menschen aus der Pflegeeinrichtung Am Maselakepark gerettet. Der Brand konnte von den rund 100 Einsatzkräften der Feuerwehr zügig gelöscht werden, so dass das Feuer nur auf das Patientenzimmer begrenzt blieb. Allerdings sei einiges an Rauchgas in die Gänge und Zimmer der vierstöckigen Einrichtung gezogen, so Kirstein. Seinen Angaben zufolge versuche die Feuerwehr alles, damit eine schnelle Rückkehr der Bewohner möglich werde.



Alle geretteten Bewohner sollten medizinisch begutachtet werden. Insgesamt leben laut Kirstein 90 Menschen in der Einrichtung Am Maelakeplatz.