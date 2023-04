Fahrgäste im ÖPNV müssen ab sofort für Fahrscheine tiefer in die Taschen greifen. So sind zwei Groschen pro Fahrschein mehr zu berappen. Unbenommen bleibt das Deutschlandticket, welches jetzt im Bundesrat bestätigt wurde.

In Berlin und Brandenburg sind Fahrten in Bussen und Bahnen seit Samstag teurer. Einzelfahrscheine für den Nahverkehr in Berlin kosten 20 Cent mehr: Für den Bereich AB werden nun 3,20 Euro fällig, für eine Kurzstrecke 2,20 Euro. Eine Fahrt im Bereich ABC, also bis ins Umland, kostet vier Euro.

Einen Monat den Nah- und Regionalverkehr nutzen, mit einem bundesweit gültigen Ticket zum Festpreis. Das wird ab Mai wieder möglich sein, der Bundesrat hat dem Gesetzentwurf am Freitag zugestimmt. Was Sie jetzt wissen müssen.

Auch in Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel sind die Preise für den Nahverkehr im Bereich AB um 20 Cent gestiegen. Die Kurzstrecke in Potsdam kostet 1,70 Euro und damit zehn Cent mehr.

Die Abonnements VBB-Umweltkarte mit monatlicher Abbuchung bleiben in Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) im Preis stabil. In Cottbus erhöht sich der Preis um 1 Euro, in Potsdam um 2 Euro.



Der Preis der Tageskarte VBB-Gesamtnetz erhöht sich um 2 Euro auf 25 Euro. Die 24-Stunden-Karte Fahrrad für das VBB-Gesamtnetz (6,00 Euro) bleibt im Preis stabil. Für das Abonnement VBB-Abo 65plus liegt der Monatspreis ab sofort bei 54,50 Euro.