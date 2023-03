Für 49 Euro den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen - das entsprechende "Deutschland-Ticket" hat nun auch die Länderkammer passiert. Damit kann der Vorverkauf wie geplant am Montag starten.

Nach der Zustimmung des Bundesrats zum 49-Euro-Ticket kann das Abo wie geplant ab Montag auch über die Kanäle der Deutschen Bahn und auch über die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) abgeschlossen werden. Gekauft werden könne das Ticket sowohl über die App und die Internetseite als auch in den Kundenzentren vor Ort, teilte der Konzern am Freitag mit. "Das Ticket macht endlich Schluss mit dem Tarifdschungel im Nahverkehr", hieß es von Regionalverkehrsvorständin Evelyn Palla.

Der Brandenburger Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hatte vor der Bundesratsentscheidung am Freitagmorgen im rbb24 Inforadio das 49-Euro-Ticket begrüßt: "Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass am 1. Mai eine neue Zeitrechnung für den ÖPNV beginnt".

Allerdings müsse der Bund mehr Geld für den Ausbau des Nahverkehrs bereitstellen, darüber seien sich alle 16 Bundesländer einig: "Wichtig ist, dass die Regionalisierungsmittel aufgestockt werden. Wir halten weiter an dem Ziel fest, dass wir den ÖPNV verbessern wollen; das gilt insbesondere für die Flächenländer."

Brandenburg betreffend werde weiter daran gearbeitet, dass das ganze Land erreichbar ist: "Das eine ist, dass wir den schienengebundenen Nahverkehr weiter ausbauen wollen. Wir haben im Verbund des VBB, also gemeinsam mit Berlin 'i2030' - ein Projekt, an dem auch die Bahn beteiligt ist", so Beermann weiter. "Da geht es in acht Korridoren immerhin um ein Investitionsvolumen von rund zehn Milliarden Euro. Und natürlich sind wir auch dabei, weiter daran zu arbeiten, dass wir gute und kluge Lösungen finden, um den ÖPNV auch im ländlichen Raum attraktiv zu machen, das gemeinsam mit der kommunalen Familie, mit den Landkreisen."



