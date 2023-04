"Insofern war die Nachfrage heute zwar höher als in den letzten Tagen, aber nicht vergleichbar mit dem 9-Euro-Ticket und seiner kurzen Vorlaufzeit", hieß es. Fahrgäste können das bundesweit in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs gültige Monatsabo ab sofort über die jeweiligen Apps oder Internetseiten sowie optional auch bei örtlichen Verkaufsstellen abschließen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben nach dem offiziellen Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets rund 250.000 Buchungen verzeichnet. Etwa 230.000 davon seien Kundinnen und Kunden, die aus ihrem bisherigen Abo zum 49-Euro-Ticket wechseln, teilte die BVG am Montag mit.

Einen Monat den Nah- und Regionalverkehr nutzen, mit einem bundesweit gültigen Ticket zum Festpreis. Das wird ab Mai wieder möglich sein, der Bundesrat hat dem Gesetzentwurf am Freitag zugestimmt. Was Sie jetzt wissen müssen.

Was Sie zum 49-Euro-Ticket wissen sollten

Auch die Deutsche Bahn sprach am Montag von einer hohen Nachfrage. "Der große Erfolg einer Flatrate für den Nahverkehr setzt sich fort", sagte eine Sprecherin. "Die Menschen wollen das Deutschlandticket. Heute Vormittag hatten wir doppelt so viel Traffic auf unseren digitalen Verkaufskanälen wie an einem gewöhnlichen Montag."

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) geht von rund 5,6 Millionen neuen Kundinnen und Kunden aus. Elf Millionen Bestands-Abo-Kunden werden der Prognose zufolge auf das Deutschlandticket wechseln.