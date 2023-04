Das Land Brandenburg will die Mobilität per Bahn und Fahrrad fördern. Dazu wurde am Freitag ein Pilotprojekt zur Errichtung von Fahrradparkhäusern gestartet. Dafür stünden rund 3,5 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Potsdam mit. Die Parkhäuser sollen bis Ende 2026 stehen.

"BikeRide" sei ein wichtiges Element der Verkehrswende, hieß es. Gefördert würden Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen und wichtigen Zielen des öffentlichen Personennahverkehrs. Zunächst soll in Eichwalde (Dahme-Spreewald) am Berliner Stadtrand bis zum Sommer 2024 eine Anlage mit Stellplätzen für 350 Fahrräder errichtet werden.