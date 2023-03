Bahnfahrende müssen am Bahnhof Berlin-Köpenick in den kommenden Jahren ohne einen Großteil der Fahrrad-Stellplätze auskommen. Weil der Bahnhof bis Sommer 2027 zu einem Regionalbahnhof umgebaut wird, wurden und werden Hunderte Abstellmöglichkeiten Schritt für Schritt entfernt - Ersatz ist in den Planungen nicht vorgesehen. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

404 Stellplätze – Bügel und weitere Ausführungen – gab es laut dem ADFC 2021 am Köpenicker Bahnhof. Etwa 120 davon seien am Bahndamm bereits entfernt worden. 180 weitere im Nordosten und im Süden des Bahnhofs sollen dem Club nach noch wegfallen. An der Südseite des Bahnhofs machen bereits Zettel an den Fahrradständern auf einen baldigen Abbau aufmerksam.

Klar ist laut ADFC derzeit nur, dass die rund 50 Stellplätze im naheliegenden Fahrradparkhaus erhalten bleiben - dieses sei allerdings nicht optimal zugänglich, da sich die Öffnungszeiten nach denen eines angrenzenden Discounters richten müssen.