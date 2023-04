Kurz nach einer Veröffentlichung von Bildern aus einem Video der Social Media-Plattform TikTok hat sich ein gesuchter 15-Jähriger bei der Berliner Polizei gestellt. Der Jugendliche steht im Verdacht, in der Silvesternacht in Berlin Feuerwerkskörper auf Polizeikräfte geworfen zu haben.



Die Bilder aus dem Video, die die Taten zeigen sollen, waren am Donnerstag von der Berliner Polizei veröffentlicht worden, verbunden mit einem Aufruf zur Mithilfe bei der Identifizierung des Jugendlichen. Noch am selben Tag habe er sich bei einer Polizeidienststelle gestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen dauern demzufolge an.