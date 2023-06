Auf der staugeplagten Bahnhofstraße in Berlin-Köpenick wird eine temporäre Busspur eingerichtet. Das hat die Verkehrsverwaltung am Montag angekündigt. Der neue Bussonderfahrstreifen soll demnach direkt auf den Gleisen der Straßenbahn von der Friedrichshagener Straße aus in Richtung Norden bis zum Elcknerplatz führen und am Freitag (9. Juni) freigegeben werden.