Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr mussten am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in den Ortsteil Wittenau ausrücken. Dort wurden zwei junge Menschen gefunden, denen nicht mehr geholfen werden konnte.

Nach einem Brand in Berlin-Reinickendorf sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brannte es gegen 4:30 Uhr in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Wittenau.



Nach Angaben der Berliner Polizei brannte es im Erdgeschoss des dreigeschossigen Hauses. Bei den Löscharbeiten im Haus am Eichborndamm fand die Feuerwehr laut einem Sprecher zwei leblose Menschen. "Die sofortigen Wiederbelebungsversuche blieben aber leider in beiden Fällen erfolglos", hieß es auf Twitter.