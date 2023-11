Das Lärmmessgerät an der bei Partygängern beliebten Admiralbrücke in Berlin-Kreuzberg wird am Dienstag nach drei Monaten Projektlaufzeit abgebaut. Das teilte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg am Montag mit. Wenn das Gerät über zehn Minuten eine Lautstärke von mindestens 55 Dezibel misst, sollte es die Anwesenden mit einer aufleuchtenden roten Lampe zu mehr Ruhe ermahnen.

Inwiefern das geklappt hat, will der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten auswerten. Laut Bezirk maß der Automat Lautstärken von bis zu 75 Dezibel. Zwischen 22 und 23 Uhr sei es am lautesten gewesen. Bei der Auswertung wollen die Beamten auch Lärmbeschwerden berücksichtigen, die Anwohner gegenüber dem Ordnungsamt oder der Polizei geäußert haben. Bezahlt wurde der sogenannte Citytree-Lärmomat von der Senatsverwaltung für Wirtschaft.